Ünlü modacı Emel Yıldırım Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! Bir fincan kahve için...

MYNET-Tatil bölgelerindeki fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil yerlerindeki menüler de iyice kontrolden çıktı. Bazı ünlü isimler tatil rotasını Yunanistan'a çevirirken bazı ünlüler de Bodrum'dan vazgeçmedi.

Ünlü isimlerin 'pahalı' diyerek isyan ettiği ancak bir türlü vazgeçemediği Bodrum'a ünlü modacı Emel Yıldırım da gitti. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü isim fiyatlara isyan etti.

BİR FİNCAN KAHVE İÇİN...

Bodrum için 'pahalı olduğunu biliyorum' diyen Yıldırım 'bir paket kahve markette 45 lirayken bir fincanı 150-200 TL olmasını abartı buluyorum' diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da bu yaz çok tatil için Bodrum'u seçtiğini söylemişti. Aktaş Bodrum için 'gereksiz pahalı' demiş ve en çok parayı kokteyllere harcadığını söylemişti.