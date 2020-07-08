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Yeşim Salkım gelen tepkilere yanıt verdi! 'Mustafa Kemal Atatürk yazdım diye...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle çevresindeki herkesin maske üretim işine girdiğini söyleyen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından "Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" diyerek küfür etti. Salkım tepki alınca bakın ne dedi.

Yeşim Salkım gelen tepkilere yanıt verdi! 'Mustafa Kemal Atatürk yazdım diye...'

Açık sözlülüğüyle tanınan Yeşim Salkım, sosyal meyda hesabından tepki gösterdiği bir videosunu yayınladı. Salkım, videosunda pandemi sürecinde maske üretim yapanları hedef alarak ağır sözlerle eleştirdi.

Gündemle alakalı konulara yaptığı yorumlarla her fırsatta adından söz ettiren Salkım, "Siz birilerini gömmek istiyorsanız; bu pandemide her şeyi fırsata çeviren, işi bu olmadığı halde sürekli yurt dışına yok efendim 'Kit üretiyoruz, maske üretiyoruz' diye bu işten rant elde edenlere bakın önce. Anladınız mı? O yüzden bitirmiyorsunuz bir şeyi de zaten. Çünkü rant fazla, herkes rant peşinde. Tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor be! İşi, gücü bu olmayan. Geçmiş karşımıza salak mıyız biz? Yeter bizi salak yerine koyduğunuz artık. Bıktık artık sizden. Kral çıplak artık. Biri söyleyemiyorsa da ben söylüyorum. Sahtekarsınız! Önde gidenisiniz..." dedi.

MABEL MATİZ'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Salkım, cinsel tercihinden dolayı günlerdir Mabel Matiz'i eleştirenlere de "İşiniz gücünüz kalmadı Mabel öyleymiş de böyleymiş de. Size ne? Biz size karışıyor muyuz? Evinizde karınızla kocanızla halvet oluyor musunuz diye. Bize ne. Bütün her şeyin içine sı...nız be!" diyerek sitem etti.

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ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Sözlerinin ardından sosyal medyada gündem olan Salkım, kendisine yönelik hakaret ve eleştirilere şöyle yanıtlar verdi: "Evet dostlar tüm bunlar 'savaşa hayır, Mabel yalnız değildir ve bedava konser yapacağım' dediğim için bir de niye devletin ürettiği maskeden başkaları da üretip rant elde ediyor diye oluyor bir de #MustafaKemalAtatürk yazdım diye dur bakayım ne yapmışım ohhhh #TerbiyesizYeşimSalkım"

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