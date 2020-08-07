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  4. Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi

Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 21:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım sahnede kendine cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özrünü kabul etmedi. Salkım, "Dava açılıyor her türlü hazırlık yapıldı. Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin" dedi.

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir şekilde hakaret etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım’dan dün özür dilemişti.

Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç’ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, “Sizi ilgilendirmez, siz karışmayın” dedi.

ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Ben de bazı şeylerin bedelini ağır ödedim bu arkadaşımız da (Murat Övüç) ağır ödüyor. Onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez."

Övüç'ün kendisine yönelik cinsiyetçi küfrünü de değerlendiren Salkım, erkeklere çağrıda bulunarak "Ettiğiniz küfürlerin hepsi bizim bedenimiz üzerinden. Biz artık buna izin vermeyeceğiz. Siz bize küfredemez ve malınız gibi davranamazsınız" diye konuştu.

"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

Salkım, "İki çocuk annesi bana herkesin içinde bir küfür edildi ben de bunu hesabını tüm kadınlar adına sormak istiyorum. Sözümden dönmeyeceğim. Benden özür dilenmesini nedeni de işlerinin iptal olması. Çünkü gerçek ve samimi bir özür değildi. O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım. Ben 50 yaşında bir kadının kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
al birini vur ötekine, saçma sapan şeyler güzünden mahkemeleri meşgul edip duruyorlar...
ağzından çıkanı kulakların duyacak iki düşünüp bir konuşacaksın son zamanlarda fazla havalara girmiştin övünç ama şimdi bittin bundan sonra tv karşısına ağlayarak çıkarsın
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