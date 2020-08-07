Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir şekilde hakaret etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım’dan dün özür dilemişti.

Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç’ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, “Sizi ilgilendirmez, siz karışmayın” dedi.

ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Ben de bazı şeylerin bedelini ağır ödedim bu arkadaşımız da (Murat Övüç) ağır ödüyor. Onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez."