Yeteneği kadar asabi davranışlarıyla da adını futbol tarihine yazdıran Eric Cantona'nın olayları

Yeni nesil futbolseverler bugünlerde daha çok Zlatan Ibrahimovic'in kendine has kibirli tavırlarına aşina olsa da aslında 90'lı yıllarda bu işin başka bir üstadı vardı.

"Kral" lakaplı Eric Cantona, Manchester United'a transfer olduğunda pek az kişi bu kadar başarılı olabileceğini tahmin ediyordu. Ancak onu efsane haline getiren futbol yeteneklerinden çok yırtıcı ve agresif kişiliğiydi...

Bazı futbolcular, uzun yıllar devam eden kariyerlerini tek bir kırmızı kart dahi görmeden tamamlıyorlar. Şüphesiz ki Cantona bunlardan biri değil. Öyle ki yıldız golcü, sinirini kontrol edememesi yüzünden aylarca futbol oynayamadı. Gelin, onu efsane haline getiren hareketlerine hep birlikte bakalım.

1. UNITED'A TRANSFERİ

Leeds Başkanı Bill Fotherby, Kırmızı Şeytanları aradığında aslında aklında Cantona'yı satmak gibi bir plan yoktu fakat görüşmenin sonunda Fransız yıldız 1.2 milyon Pound gibi, bugün çerez parası sayılabilecek bir fiyata Old Trafford'un yolunu tutuyordu.

2. FUTBOLU BIRAKMASI

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren Eric, öfkesini kontrol etmekte zorlanan bir oyuncu oldu. 1989 yılında oynanan bir hazırlık maçında dışarı çıkması gerektiğini öğrenen Cantona, topu taraftarlara dikip formasını hakeme fırlattı. İki yıl sonra bu defa top fırlatması nedeniyle üç maç ceza aldı. Komiteyle görüşmeye gidip komisyon üyelerinin her birine "aptal" olduklarını söylemesi üzerine cezası arttı ve bunun üzerine futbolu bırakma kararı aldı, tabii geçici olarak.

3. MİLLİ TAKIM HOCASIYLA TARTIŞMA

Fransız oyuncunun milli takımdaki kariyeri neredeyse başlamadan bitiyordu. İlk kez milli formayı giymesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra dönemin teknik direktörü Henri Michel, Cantona'yı kadro dışı bıraktı. Bunun üzerine teknik direktörünün "koca bir bk çuvalı" olduğunu söyleyen yıldız, bir yıl takımdan uzak kalma tehlikesi yaşadı. Neyse ki çok geçmeden Michel kovuldu ve bu kriz son buldu.

4. KUNG FU TEKMESİ

Herhalde futbolla uzaktan yakından alakası olup da Cantona'nın bu hareketini bilmeyen yoktur? Crystal Palace'la oynanan maçta kırmızı kart gören Eric, bir holiganın ırkçı söylemlerini sineye çekemez ve uçan tekme atarak taraftarların arasına dalar. Sonuç? Sekiz ay futboldan men ve kulübüne 20,000 pound para cezası...

5. FUTBOLU TEKRAR BIRAKMASI

Henüz 30 yaşında, günümüz koşullarında en iyi dönemi olduğu kabul edilen çağda Eric Cantona futbolu bıraktı. Giderek tükenerek vasat bir oyuncuya dönüşmektense Kral, tacını gelecek nesillere devretmeyi seçti.



