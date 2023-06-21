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Yetenek avcıları, Aydın’da geleceğin sporcularını belirledi

21.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Aydın’da geleceğin sporcuları belli oldu.

Yetenek avcıları, Aydın’da geleceğin sporcularını belirledi

İl genelinde yapılan taramalarda 7 bin 726 öğrencinin yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın’da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3. sınıftaki öğrencilerin test ve ölçümleri yapıldı. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli bulunan çocuklar spora yönlendirilecek.

Aydın’da 2022-23 sezonunun tamamlandığı taramalarda, çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, merkez ve ilçede bulunan okullarda ki gizli yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak hedefleniyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın’ın ilçelerini gezen yetenek avcıları bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelinde taramalara 12 bin 984 öğrenci katıldı, 7 bin 726 öğrencinin ,ise yetenek taraması yapıldı.

“EFELER İLK SIRAYI ALDI”

Aydın genelinde gerçekleştirilen taramalarda ilçelerin de sayıları belli olurken, Efeler de yetenek taraması yapılan öğrenci sayısı en yüksek ilçe oldu. Efeler’de taramalara 3 bin 698 öğrenci katılırken bu öğrencilerin 2 bin 59’una yetenek taraması yapıldı. Çine’de taramalara 416 öğrenci katılırken 320 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Bozdoğan’da taramalara 359 öğrenci katılırken 247 öğrencinin taraması yapıldı. Karacasu’da taramalara 155 öğrenci katılırken 137 öğrencinin taraması yapıldı. Kuyucak’ta taramalara 151 öğrenci katılırken, 132 öğrencinin taraması yapıldı. Köşk’te taramalara 331 öğrenci katılırken, 193 öğrencinin taraması yapıldı. İncirliova’da taramalara 813 öğrenci katılırken, 515 öğrencinin taraması yapıldı. Nazilli’de taramalara bin 876 öğrenci katılırken, bin 6 öğrencinin taraması yapıldı. Söke’de taramalara bin 505 öğrenci katılırken, 904 öğrencinin taraması yapıldı. Koçarlı’da taramalara 185 öğrenci katılırken, 136 öğrencinin taraması yapıldı. Sultanhisar’da taramalara 261 öğrenci katılırken, 212 öğrencinin taraması yapıldı. Didim’de taramalara bin 81 öğrenci katılırken, 386 öğrencinin taraması yapıldı. Kuşadası’nda taramalara bin 193 öğrenci katılırken, 722 öğrenci yetenekli bulundu. Germencik’te taramalara 598 öğrenci katılırken, 441 öğrencinin taraması yapıldı. Yenipazar’da taramalara 115 öğrenci katılırken, 100 öğrencinin taraması yapıldı. Buharkent’te taramalara 147 öğrenci katılırken, 133 öğrencinin taraması yapıldı. Karpuzlu’da taramalara 100 öğrenci katılırken, 83 öğrencinin taraması yapıldı.

“EN YÜKSEK KATILIM ORANI BUHARKENT’TE OLDU”

Taramaya katılmaya hak kazanan öğrenciler arasında katılım oranı en yüksek ilçe yüzde 90,48 ile Buharkent olurken, katılım oranı en düşük ilçe yüzde 35,71 ile Didim oldu. Ayrıca Yenipazar, Kuyucak ve Karpuzlu ilçeleri taramalarda öğrenci sayısı en düşük ilçelerden oldu.

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