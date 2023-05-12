Yetenek Sizsiniz'in küçük DJ Yıldırım'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

Yetenek Sizsiniz'e arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım’ın son hali gündem oldu. 2012 yılında yarışmaya katılan Yıldırım Elmas jüri üyelerini etkilemiş ve Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'dan üç evet almıştı. Yıldırım Elmas’ın son hali ağızları açık bıraktı.

Sevilen yarışmalardan biri olan Yetenek Sizsiniz’e katılan DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” demişti.

6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.

Yıldırım Elmas’ın şimdiki halini görenler “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”, “Zaman çok hızlı geçmiş”, “Değişmiş ama gözler hala aynı”, “Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hala aynı”, “Cidden sen misin” yorumlarında bulundu.



