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Yetenek Sizsiniz'in küçük DJ Yıldırım'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

12.05.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz’in unutulmaz yarışmacıları arasında DJ Yıldırım da yer alıyor. Arabesk rap performansı ile yarışmada yer alan Yıldırım Elmas Yetenek Sizsiniz'e katıldığında dokuz yaşındaydı. DJ Yıldırım'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Yetenek Sizsiniz'in küçük DJ Yıldırım'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”

Yetenek Sizsiniz'e arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım’ın son hali gündem oldu. 2012 yılında yarışmaya katılan Yıldırım Elmas jüri üyelerini etkilemiş ve Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'dan üç evet almıştı. Yıldırım Elmas’ın son hali ağızları açık bıraktı.

dj-yıldırım

Sevilen yarışmalardan biri olan Yetenek Sizsiniz’e katılan DJ Yıldırım söylediği şarkı ile büyük beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” demişti.

yetenek-sizsiniz

6 kardeş olan Yıldırım Elmas ailenin en küçüğüydü. Daha önce de yarışmaya katılan DJ Yıldırım abileri Şahin Elmas ve Mehmet Elmas ile performans sergilemişti.

yetenek-sizsiniz-dj-yıldırım-şimdiki-hali

Yıldırım Elmas’ın şimdiki halini görenler “Çocuk değişmiş Acun hala aynı”, “Zaman çok hızlı geçmiş”, “Değişmiş ama gözler hala aynı”, “Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hala aynı”, “Cidden sen misin” yorumlarında bulundu.

dj-yıldırım-son-hali

dj-yıldırım-son-hali-şaşırttı

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