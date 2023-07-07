Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sıydı değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının minik Baha'sı şimdilerde değişimiyle gündem oldu. O dönem büyük bir hayran kitlesine sahip olan Baha Bayırdır'ı görenler tanıyamadı. Programın ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk programında da görülen Baha Bayırdır'ın son haline yorum yağdı.

Daha çocuk bile denemeyecek bir yaşta bateri çalmaya başlayan minik Baha, Yetenek Sizsiniz jürisi Hülya Avşar'ın da dikkatini çekmişti. Sevimliliğiyle izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran Baha kısa sürede herkesin sempatisini kazanmıştı.

Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Avşar kızı, masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu da ısırmıştı.

Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan sevimli minik yalnızca sempatisiyle değil müzik yeteneğiyle de herkesi etkilemeyi başarmıştı.

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali çok konuşuldu.

Baha Bayırdır'ın son haline sosyal medyada; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.



