MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sıydı değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sıydı değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

07.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Yetenek Sizsiniz'e henüz 4 yaşındayken baterisiyle damga vuran Baha Bayırlı değişimiyle gündem oldu. Sevimli halleri, tatlı dili ile ilgi odağı olmayı başaran Baha Bayırdır, Yetenek Sizsiniz Türkiye'den sonra defa Güldüy Güldüy Show Çocuk programında da görüldü.

Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sıydı değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının minik Baha'sı şimdilerde değişimiyle gündem oldu. O dönem büyük bir hayran kitlesine sahip olan Baha Bayırdır'ı görenler tanıyamadı. Programın ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk programında da görülen Baha Bayırdır'ın son haline yorum yağdı.

minik baha

Daha çocuk bile denemeyecek bir yaşta bateri çalmaya başlayan minik Baha, Yetenek Sizsiniz jürisi Hülya Avşar'ın da dikkatini çekmişti. Sevimliliğiyle izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran Baha kısa sürede herkesin sempatisini kazanmıştı.

baha kapak

Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Avşar kızı, masaya çıkarttığı Baha'nın poposunu da ısırmıştı.

hülya baha

Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan sevimli minik yalnızca sempatisiyle değil müzik yeteneğiyle de herkesi etkilemeyi başarmıştı.

Baha Bayırlı 1

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali çok konuşuldu.

Baha Bayırlı 2

Baha Bayırdır'ın son haline sosyal medyada; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

Baha Bayırlı 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öperken paylaştı! Beğeni yağdıTarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öperken paylaştı! Beğeni yağdı
Aslı Enver anne oldu! İşte kızının adıAslı Enver anne oldu! İşte kızının adı
Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldiSevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi
Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz baha bayırlı Hülya Avşar yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada
Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.