Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyayı hareketlendirdi! Bikinili paylaşımı gündem oldu

29 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yaz ayları boyunca popüler tatil lokasyonlarından yaptığı paylaşımlarla tam not almıştı. Aylık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon 807 bin TL) olduğunu dile getiren Malkova geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti. Sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirileri ciddiye almadığını belirten Malkova, yaz mevsiminin bitmesine rağmen bikinileriyle vedalaşamadı. Güzel isim son olarak beyaz bikinisiyle çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir evin bahçesinde çekilen pozlarını paylaşan Malkova gönderisine, “Haytaını bikini içinde yaşa” notunu ekledi. Bikini takımını beyaz bir pareoyla tamamlayan Malkova cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Malkova 237 bin beğeni toplamayı başardı. Binlerce yoruma ulaşan gönderisinde sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



