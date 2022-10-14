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  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya paylaşımıyla sınırları yerle bir etti! Tamamen iç çamaşırsız pozu olay oldu

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya paylaşımıyla sınırları yerle bir etti! Tamamen iç çamaşırsız pozu olay oldu

14.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malkova yaklaşık 11.1 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip. Hayranlarıyla etkileşime geçmeyi seven güzel isim son olarak tamamen iç çamaşırlarından vazgeçerek siyah etek bluz takımıyla dikkatleri çekti.

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yaparak popüler tatil lokasyonlarında bikinili ve mayolu pozlarını paylaşan Malkova, cesur paylaşımlarına yaz sezonunun bitmesine rağmen ara vermedi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden saten siyah etek ve bluzuyla çekilen bir videosunu yayınlayan Malkova hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Mia Malkova
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