Yetişkin film yıldızından olay iddia! Yüzlerce profesyonel futbolcuyla aktif ilişki yaşadığını söyledi! Dünya yıldızları zan altında...

Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann'ın iddiası spor dünyasını karıştırdı. Yıllardır birçok ünlü futbolcuyla gizli ilişki yaşadığını iddia eden Lisa Ann herkesi zan altında bıraktı. Tüm dünyanın tanıdığı yıldızları işaret ettiğini söyleyen Lisa Ann'ın iddiası ortalığı karıştırdı.

"YÜZLERCE FUTBOLCUYLA..."

Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, "Yüzlerce profesyonel futbolcuyla ilişkim var. Sporcularla ilgili harika olan şey, benimleyken görülemeyecek olmaları. Özellikle dünyada en çok tanınan futbolcularla birlikteyim. İsimlerini veremem ama yıllardır benimle beraberler..." dedi.

HERKESİ ZAN ALTINDA BIRAKTI

Amerikalı eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann'ın bu açıklamasının ardından futbol dünyasındaki futbolcular zan altında kaldı. Bu iddiadan önce sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Lisa Ann'ın kısa sürede takipçi sayısı 4.4 milyona yükseldi.



