Yetişkin sitesinden ünlü kulübe sponsorluk teklifi

Miami Heat'in salonu Miami Arena'nın isim sponsorluk anlaşması bu yıl sona eriyor. American Airlines ile 20 yıllık isim hakkı sözleşmesini uzatmayan Miami'ye bir yetişkin sitesinden teklif geldi.

American Airlines'ın 1999'dan beri yıllık 2 milyon dolar ödediği isim hakkı için Miami Heat'e 10 milyon dolar teklif edildi.

''MIAMI, GÜZEL KIZLARI VE MIAMI HEAT İLE TANINIYOR''

Şirket yaptığı açıklamada ''Miami, güney sahili, güzel kızları ve NBA'deki takımı Miami Heat ile tanınıyor. Miami, aynı zamanda bizimle de tanınıyor. Biz de Miami'nin maçlarını oynadığı salona isim sponsoru olmak istiyoruz'' sözlerini kullandı.

Şirket, Miami Arena'ya sponsor olmaları halinde salonun nasıl gözükeceğini de hazırladığı görsel ile tanıttı.



