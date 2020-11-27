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Yetiştirdiği ayvaların büyüklüğü şaşırtıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.11.2020 19:18 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinde Ziraat Mühendisi Cem Yasin Bıyıklı’nın bahçesinde yetiştirdiği Eşme türü ayvaların tanesi ortalama 800 gram geliyor.Normal bir ayvanın ortalama 200-250 gram civarında geldiği, ancak zamanında bakımını yaptığı için ayvaların normal boyutların üzerinde olduğunun altını çizen Bıyıklı, " On yıl önce tesis edilmiş olan sekiz dekar ayva bahçemden 23 ton civarında ürün aldım.

Manyas ilçesinde Ziraat Mühendisi Cem Yasin Bıyıklı’nın bahçesinde yetiştirdiği Eşme türü ayvaların tanesi ortalama 800 gram geliyor.
Normal bir ayvanın ortalama 200-250 gram civarında geldiği, ancak zamanında bakımını yaptığı için ayvaların normal boyutların üzerinde olduğunun altını çizen Bıyıklı, " On yıl önce tesis edilmiş olan sekiz dekar ayva bahçemden 23 ton civarında ürün aldım. Tüm ürünlerde olduğu gibi zamanında ürünün gübreleme ve ilaçlamalarını yapmak sizin emeğinizin karşılığını kesinlikle veriyor. Tadıyla ve iriliği ile işyerimizde müşterilerimize gösterip, ikram ediyoruz, onlarda hayretler içerisinde kalıyorlar" dedi.

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