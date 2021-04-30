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Yiğidolar, Avrupa için umutlandı

30.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 38. haftasında aldığı 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 15 maça yükselten DG Sivasspor, Avrupa kupaları için umutlandı.

Yiğidolar, Avrupa için umutlandı

Sivasspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra yükselişe geçen kırmızı-beyazlı takım, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu.

Gradel, Kayode, Jorge Felix, Fayçal Fajr ve Erdoğan Yeşilyurt gibi etkili isimleriyle formunu bulan Yiğidolar, son olarak dün sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek tırmanışına devam etti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarttı.

Süper Lig’de 55 puanla 7. sıraya yerleşen, bu hafta Gaziantep FK’ya konuk olacak Sivasspor, kalan 4 maçını kazanarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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geçen sene giittilerde ne oldu.israil takımını elendiler.

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