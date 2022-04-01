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Yiğit Marcus Aral şoke etti! Eski sevgili Şevval Şahin'e çirkin ima

01.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin ile yine ayrılan Yiğit Marcus Aral eski aşkının Dubai'de tatil yaptığını görünce şoke eden bir paylaşıma imza attı. Aral Dubai'de tatil yapan eski sevgilisi Şevval Şahin'e 'eskort' göndermesinde bulundu. Şevval Şahin'den ise imalı yanıt gecikmedi.

Yiğit Marcus Aral şoke etti! Eski sevgili Şevval Şahin'e çirkin ima

Şevval Şahin ile ayrılığı sindiremeyen Yiğit Marcus Aral yaptığı paylaşımla şoke etti. Daha önce eski aşkının yanında Kerem Kamışlı'yı görüp onu boğaza atan Aral şimdi de imalı bir paylaşım yaptı. Aral eski aşkının Dubai'de tatil yaptığını görünce 'eskort' göndermesinde bulundu.

Kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Şevval Şahin paylaşımlarıyla dikkat çekti. Marcus Aral, "Kız arkadaşlarımla Dubai'deyim başlangıç paketi" yazılı bir paylaşım yaptı ve oraya giden 'bazı' kişiler için de "escort" dedi.

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Yiğit Marcus Aral'ın takipçileri bu paylaşımdan rahatsız oldu eleştirilerde bulundu.

Şahin ise bu olayın ardından bir paylaşım yaparak "Sonuç olarak benim hakkımda ne düşündüğünüzü önemsemiyorum, sizin hakkınızda düşünmüyorum" notuyla dikkat çekti.

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Şevval Şahin
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