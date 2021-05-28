Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde Yiğit Şardan'ın 6. aday olduğu belirtildi. Bunun üzerine futbolseverler Yiğit Şardan'ın kim olduğunu ve ne iş yaptığını araştırmaya başladı. Haberimizde Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Yiğit Şardan; Stratejik Planlama, Ideas Sports Marketing, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, MG Inıatıve, Blab ve daha birçok şirketin ortağıdır. İşte ayrıntılar...

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1963 İstanbul doğumlu Yiğit Şardan 58 yaşındadır. İlköğretimini Bursa Özel İnal Ertekin’de okumuş, ortaokulu ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseyi Robert College’de bitiren Şardan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

YİĞİT ŞARDAN NE İŞ YAPIYOR?

Yiğit Şardan, 2004'te Güzel Sanatlar Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Aktif bir kariyer hayatı olan Şardan aynı zamanda; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, Content Media, Spark Stratejik Planlama, Ideas Sports Marketing, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, MG Inıatıve, Blab, Netbook Media, Coolshark ve Ping şirketlerinin ortağıdır.