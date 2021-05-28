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Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

28.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Yiğit Şardan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde Yiğit Şardan'ın 6. aday olduğu belirtildi. Bunun üzerine futbolseverler Yiğit Şardan'ın kim olduğunu ve ne iş yaptığını araştırmaya başladı. Haberimizde Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Yiğit Şardan; Stratejik Planlama, Ideas Sports Marketing, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, MG Inıatıve, Blab ve daha birçok şirketin ortağıdır. İşte ayrıntılar...

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1963 İstanbul doğumlu Yiğit Şardan 58 yaşındadır. İlköğretimini Bursa Özel İnal Ertekin’de okumuş, ortaokulu ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseyi Robert College’de bitiren Şardan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

YİĞİT ŞARDAN NE İŞ YAPIYOR?

Yiğit Şardan, 2004'te Güzel Sanatlar Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Aktif bir kariyer hayatı olan Şardan aynı zamanda; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, Content Media, Spark Stratejik Planlama, Ideas Sports Marketing, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, MG Inıatıve, Blab, Netbook Media, Coolshark ve Ping şirketlerinin ortağıdır.

F1 Komitesi kurucu üyesi olan Yiğit Şardan milli sporcudur. Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı ve Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında ise Reklamcılar Derneği Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Galatasaray'da genel kurul ve başkan seçimleri 19 Haziran'da yapılacak. Söz konusu seçimlerin 6. adayı Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na takdim edecek. Söz konusu listenin içinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da adı bulunuyor.

Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı)

Yusuf Günay

Dinçer Azaphan

Levent Karadeniz

Murat Yalçındağ

Ömer Cansever

Mahmut Recevik


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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatih Terim ile anlaşacaksa hiç başkan adayı olmasın Arda Belhanda vs adamlarla Terim bu sene GS resmen sınıfta kaldı ayrıca takımında iyi çalıştırmadı.Yazık genç Okan Buruk la devam edecekse başkan olsun

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