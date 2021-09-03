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Yiğit Sertdemir isyan etti: Ferhan Şensoy’un tabutuyla selfie çeken...

03.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir Ferhan Şensoy'un cenazesinin ardından sosyal medyada isyan etti. Ünlü isim cenazede gördüğü karşısında şoke oldu.

Yiğit Sertdemir isyan etti: Ferhan Şensoy’un tabutuyla selfie çeken...

Ferhan Şensoy için önce Galatasaray Lisesi'nde tören yapıldı ardından usta oyuncunun hayatını adadığı Beyoğlu Ses Tiyatrosu'na geçildi. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu'da defnedilen Şensoy'un cenazesinden sonra oyuncu ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Yiğit Sertdemir cenaze töreni sırasında şahit olduğu bir olaya çok kızdı. İsim vermeden yaşadığını anlatan Sertdemir paylaşımında "Ferhan Şensoy’un tabutuyla ‘selfie’ çeken x tiyatro ödülleri jüri başkanı gördüm. Ferhan Şensoy görmedi. Bu da bir var oluş biçimi. ‘Ödül don gibidir, her g.t bir gün tadar’ mı demişti Ferhan Şensoy ödül almalarının birinde? Ferhan Şensoy olamamak ağır, x’e g.t dememek daha da" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy
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