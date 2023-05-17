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Yıl sonu sergisinden elde edilecek geliri depremzedelere gönderecekler

17.05.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu sergisinden elde ettikleri geliri depremzedelere bağışlayacak.

Yıl sonu sergisinden elde edilecek geliri depremzedelere gönderecekler

Okul öğrencileri yıl içerisindeki hazırladıkları ürünleri sergilerken yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları yiyecek ürünlerinin satışından elde edilecek gelir deprem bölgesindeki seçecekleri kardeş bir okul öğrencilerine gönderilecek.

Okul bahçesinde düzenlenen sergisinin açılışı Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu, “Okulumuzda bulunan alanların dönem içerisinde hazırlamış oldukları çalışmaların bir sergisini hazırladık. Özellikle çocuk eğitimi alanının dönem boyunca yaptığı oyuncaklar ve diğer çalışmalarla birlikte okulumuz bahçesinde bir sergi düzenledik. Yiyecek içecek hizmetleri alanında bu etkinliğe özel olarak yaptıkları yiyecekler hazırlandı. Bu sergimizdeki amacımız okulumuzda ki alanların tanıtımını yapmak bugün diğer okullarda ki sekizinci sınıf öğrencilerimize okulumuzun alanlarını tanıtacağız. Bu yaptığımız çalışmaları göstereceğiz. Ayrıca okulumuz bünyesinde özel eğitim sınıfımızda var. Onlarda kendilerine göre hediyelik eşyalar yaptılar. El sanatlarıyla ilgili çalışmalar yaptılar. Bu sergiden elde edeceğimiz geliri Malatya’da depremden etkilenen bir okullu kardeş okul seçip yardım edeceğiz. Güzel bir etkinlik düzenledik, inşallah halkımızın da katılımını bekliyoruz” diye konuştu.

Açılışın ardından Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve davetliler sergiyi gezdi.

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