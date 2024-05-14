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Yılan Hikayesi ile hafızalara kazınmıştı! Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 08:26
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Yılan Hikayesi ile hafızalara kazınan Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce felç geçiren Gökçer'in cenazesinin, yarın eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedileceği öğrenildi.

Yılan Hikayesi ile hafızalara kazınmıştı! Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer'den acı haber geldi.'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Ayten Gökçer, hayatını kaybetti.

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Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

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GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYORDU

Ayten Gökçer, "Hocaların Hocası" olarak anılan tiyatro duayeni eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefat etmesinden sonra, kızının isteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yerleşmişti. "19 yaşından beri çalışıyorum, hayatım çalışmakla geçti. Bana müsaade edin; kızım, damadım, torunlarım ve dostlarımın tadını çıkarmak istiyorum" diyen usta sanatçı, Kanyon'daki evinde sakin bir hayat sürüyordu.

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AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da doğdu. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 5 yıl sonra da Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi ile Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu bölümünde görev aldı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna katıldı.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.

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Ayten Gökçer Ajda Pekkan yaşında
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