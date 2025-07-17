Yılan hikayesine dönmüştü, Petkoviç transferi bu sefer oldu! Kocaelispor resmen açıkladı...

Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Hırvat golcü oyuncu Bruno Petković ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır ibaresi yer aldı.
''Profesyonel futbolcu Bruno Petković ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır.
Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.''
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