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Yılan hikayesine dönmüştü, Petkoviç transferi bu sefer oldu! Kocaelispor resmen açıkladı...

Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yılan hikayesine dönmüştü, Petkoviç transferi bu sefer oldu! Kocaelispor resmen açıkladı...
Burak Kavuncu

Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Hırvat golcü oyuncu Bruno Petković ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır ibaresi yer aldı.

RESMİ HESAP AÇIKLADI!

Yılan hikayesine dönmüştü, Petkoviç transferi bu sefer oldu! Kocaelispor resmen açıkladı... 1

''Profesyonel futbolcu Bruno Petković ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır.

Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.''

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