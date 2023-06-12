Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 5 yıl önce kurulan yılan kurtarma timi, yaz aylarının gelmesiyle göreve başladı. Vatandaşlardan gelen ihbarı alan ekipler, bölgeye giderek görülen yılanları zarar vermeden kurtarıyor. Yaralı olan yılanları tedavisinin ardından doğaya salan ekipler, vatandaşların da takdirini topluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yılan Kurtarma Timi Ekip Amiri Yasin Çetinkaya, “Şehrimizde son 4-5 yıldır yılan vakaları ciddi şekilde arttığı için böyle bir tim kurduk. Ekibimiz ile birlikte yılanlara hiç zarar vermeye çalışıp yakalayarak kendi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bize bir ihbar geldiği zaman vatandaşımızla irtibata geçerek panik yapmaması gerektiğini belirterek, kapıları örtmesi gibi yılanın bulunduğu konumdan gitmemesini engelleyecek işler yapmalarını ve müdahale etmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Yılanların ölümcül sonuç doğurma imkanı var. Bölgemizde yılanların yüzde 99’u zehirsiz ama yüzde 1 ihtimal de olsa vatandaşlarımız kendilerini riske atmamaları gerekir. Bizim hazırda bir ekibimiz var. Bizler gerekli aletler ile müdahale edip hayvanı kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

