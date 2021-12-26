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Yılbaşı gecesi için farklı bir tarif arayanlara: Enfes fırında hindi sarma tarifi

26.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hindi hem leziz hem sağlıklı bir et alternatifi olarak sıkça tercih ediliyor. Siz de bu yılbaşı geleneğini sofranıza taşımak istiyorsanız ve hep aynı tariflerden de sıkıldıysanız sizin için çok farklı, bir o kadar da pratik bir tarifimiz var: Fırında hindi sarma tarifi.

Yılbaşı gecesi için farklı bir tarif arayanlara: Enfes fırında hindi sarma tarifi

Daha önce evde pişirmeyi hiç denemediyseniz ve bütün bir hindi yapmak gözünüzü korkutuyorsa fırında hindi sarma tam size göre olabilir! Bütün bir hindi almak yerine daha ekonomik bir seçenek olan hindi sarma hazırlayabilir ve böylelikle hindi yemekten mahrum kalmadan hem bütçenize uygun hem lezzetli bir sofra hazırlayabilirsiniz.

FIRINDA HİNDİ SARMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 bütün hindi budu

  • 500 gram ıspanak

  • 10 diş sarımsak

  • 1 adet dolmalık kırmızı biber

  • 1 adet dolmalık sarı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 12 adet arpacık soğan

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak arpacık soğanların ve sarımsakların kabuklarını soyup hepsini doğrayın.

  • Ardından tencereye 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve doğradığınız sarımsak ve soğanları iyice kavurun.

  • Dolmalık kırmızı biberinizi ve sarı biberinizi de ufak ufak doğrayıp tencerenize ilave edin. Kavurma işlemine devam edin.

  • Ispanakları bir bıçak yardımıyla iri parçalar halinde doğrayın ve tenceredeki iç harca ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ispanakların yaprakları yeterince büyük değilse doğramadan da kullanabilirsiniz.

  • Ispanakları kavurduktan sonra iç harcınıza 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ilave edip karıştırarak lezzetlendirin. Tencereyi ocaktan alın.

  • İç harcı hazırladıktan sonra hindi budunun kemiklerini çıkarın ve iç harcı sarabilmeniz için eti ezin.

  • Hazırladığınız iç harcı bir kaşık yardımıyla hindi budunun içine koyup yayın.

  • İç harcını koyduktan sonra etinizi rulo şekilde sarın. Rulonun açılmaması için dilerseniz kürdan ya da ısıya dayanıklı mutfak ipi kullanabilirsiniz.

  • Hazırladığınız hindi sarmayı bir fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Üzeri kızardıktan sonra hindi sarmanızın üzerini folyo ile örtün.

  • Fırınınızın derecesini 180 dereceye düşürüp yaklaşık 40 dakika daha pişirin.

  • Hindi sarmanız piştikten sonra dilimleyerek sıcak servis edebilirsiniz.


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