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Yılbaşını Palandöken'de geçirmek isteyen Rus turistler Erzurum'a gelmeye başladı

29.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı tatilini Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de geçirmek isteyen Rus turistler, Erzurum'a gelmeye başladı.

Moskova'dan direkt uçuşla Erzurum Havalimanı'na gelen 185 turist, davul zurna eşliğinde bar ekibi gösterisiyle karşılandı.

Cep telefonlarıyla yöresel halk oyunları gösterisini kayda alan turistler, daha sonra otobüslerle otellere taşındı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Rus turistleri kentte ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turistleri taşıyan ilk uçağın kente indiğini belirten Şenol, şu bilgileri verdi:

"Misafirlerimizin 10'un üzerinde otele dağılımını sağladık. Toplamda 185 misafirimiz geldi. Bu seferler mart ayının sonuna kadar devam edecek. Moskova'dan direkt uçuşla Erzurum'a gelip gidecekler. Haftada 3 kere bu seferler olacak. 15 Ocak'tan sonra taleplerin yoğunlaşması halinde bu uçuşların 4 ya da 5'e çıkması beklenmekte. Bu şekilde gelenlerin dışında bireysel olarak rezervasyonlarını yaptıran birçok misafirle karşılaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır ciddi anlamda Rus uyruklu misafirlerimiz mevcut."

Şenol, daha önce turistlerin şehri görmeden ayrıldığını, bu kez Rus kafilelere kentin önemli yerlerini de gezdireceklerini aktardı.

Turistlerin gezeceği birçok yer belirlediklerini dile getiren Şenol, "Otellerde kalan misafirlerimiz için özellikle termal tur, yöresel yemek, Narman Peribacaları, Tortum Şelalesi, Öşvank Kilisesi gibi yerleri belirledik ve tur operatörlerinin satışına sunduk. Bu konuda da ciddi destek olacaklarının garantisini aldık. Bizim için önemli olan şehrimize turist indiği zaman esnafın da kalkınması." diye konuştu.

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