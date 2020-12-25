Yılbaşını yalnız geçireceklerin oranı ikiye katlandı

Yılbaşını aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12’den yüzde 6’ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü.

Salgın bu yıl yılbaşı akşamını yurt dışında geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükselerek iki katını aştı.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle yeni yılın evlerde karşılanmaya hazırlanıldığı bugünlerde değişen alışveriş alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini söylüyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros’un, 1000 Money Club üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu.

- Yılbaşı sofralarında çeşitler artıyor

Migros’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, bu yıl yılbaşı sofralarında lezzet çeşitliliği artıyor. Mezeler yüzde 65, zeytinyağlılar yüzde 53, etli yemekler yüzde 52 ile en çok tercih edilen yemek çeşitlerinin başında gelirken, katılımcıların yüzde 68’i cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklardaki, yüzde 53’ü ise meyve ve sebze kategorilerindeki indirimlerin en fazla ilgilerini çeken kategoriler olduğunu söylüyor.

Sevilen ürünleri şık paketlerde bir araya getiren yılbaşı sepetlerinin ise hem fiyat avantajı sağladığı hem de daha pratik olduğu düşünülüyor.

Katılımcıların yüzde 73’ü sevdiklerinin yeni yılını bir hediyeyle kutlamak istediklerini söylüyor. Marketten hediye alanların ilk tercihi yüzde 58 ile bu yıl da kozmetik ürünleri olurken, yüzde 46’sı hediye seçimini oyuncak ve aile oyunlarından yana yapacağını belirtiyor. Hediye olarak hazır giyim ürünü ya da züccaciye ve ev eşyaları alacak olanların oranı ise yüzde 45 olarak görülüyor.

- Avantajlı yılbaşı paketleri