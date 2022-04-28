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Yılda 35 bin "can" Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor

28.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel: - "Hastanemizde, bir kısmı ihtisas eğitimlerini sürdüren yaklaşık 100 veteriner hekimimiz toplam 13 branş kliniğinde, farklı türlerden can dostlarımızı sağlığına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine her yıl Türkiye'nin birçok ilinden tedavi için getirilen 35 bin hasta ve yaralı hayvan, özveriyle çalışan veteriner hekimlerin tedavileriyle sağlığına kavuşuyor.

Başkentte 1933'te hizmete açılan tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren Hayvan Hastanesi, alanında uzman veteriner hekimlerle yaralı ve hasta hayvanlara hizmet sunuyor.

Kültürel sit statüsünde olan Dışkapı Yerleşkesi'nde 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastaneye Türkiye'nin dört bir yanından hasta hayvan getiriliyor.

Yaralı ve hasta hayvanların sahipleri, can dostlarını tedavi için resmi ve idari tatillerle bayram günleri dahil 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Kliniğe getirebiliyor. Acil müdahale gerektirmeyen durumlarda ise vatandaşlar, Cerrahi, Ortopedi, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları, Reprodüksiyon Klinikleri ile Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Davranış Birimi ve Aşı Biriminden randevu alabiliyor.

Hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon da gerçekleştiriyor.

- "Acil hizmetler dışındaki tüm hizmetlerimizi randevuya bağladık"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin Ankara Üniversitesinin en eski fakültesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların, acil durumlarda himayesindeki canlıyı 7 gün 24 saat hizmet veren hastanenin acil kliniğine getirebileceğini anlatan Şenel, "Hizmete erişimi kolaylaştırmak için acil hizmetler dışındaki tüm hizmetlerimizi randevuya bağladık. Branş kliniklerimizden hizmet almak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığının MHRS sistemi gibi işleyen online randevu sistemimiz üzerinden randevularını oluşturabiliyorlar. Bizden hizmet alan yıllık hasta sayımız 35 bin civarındadır. Yılda 10 bin de acil hastamız oluyor." diye konuştu.

Hayvanların yaşadığı sorunların insanlarınkinden farkı olmadığını ve tüm hayvanların nitelikli sağlık hizmetine erişme hakkı bulunduğunu belirten Şenel, bilakis anatomik ve fizyolojik olarak farklılıklar gösteren hayvanlarda türe özgü tedavi uygulamalarının hizmet çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Hastanede veteriner hekimlerin muayene ve tanı uygulamalarının yanında birçok zorlu ameliyat da gerçekleştirdiğini anlatan Şenel, şöyle devam etti:

"Hekimlerimizin çabalarıyla birçok hayvan cerrahi girişim ve tedavilerle hayata bağlanıyor. Hastanemizde, bir kısmı ihtisas eğitimlerini sürdüren yaklaşık 100 veteriner hekimimiz toplam 13 branş kliniğinde, farklı türlerden can dostlarımızı sağlığına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor. Hastanemiz, farklı hayvan türlerine hizmet vermek üzere tasarlanmış muayenehane ve operasyon salonları, tanı merkezleri ve laboratuvarlarımızla, her zaman hayvan sağlığının hizmetinde olmaya devam edecek."

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