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Yıldıray Baştürk: A Milli Takım iyi bir jenerasyon yakaladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, dün akşam Köln'de oynanan ve 3-3 berabere biten Almanya -Türkiye maçını tribünden izledi. Mücadele sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Baştürk, "Almanya karşısında A Milli Takım sergilediği futbolla, iyi bir jenerasyon yakaladığını bir daha gösterdi" dedi.

Yıldıray Baştürk: A Milli Takım iyi bir jenerasyon yakaladı

Futbola Almanya'da başlayan ve uzun yıllar Bundesliga'da ve A Milli Takım'da forma giyen Yıldıray Baştürk, Köln'de oynanan Almanya - Türkiye maçını değerlendirdi.

Köln'de milli takım kampını da ziyaret eden Yıldıray Baştürk, "Milli takım iyi bir jenerasyon yakalamış, genç ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Almanya karşısında dönem dönem iyi futbol sergileyen, oldukça umut veren bir milli takım izledik. Bu kadronun uzun yıllar devam edebileceğini düşünüyorum. Futbolcuların bir çoğu ile görüşme fırsatım oldu. Oldukça heyecanlı ve azimli olduklarını gözlemledim. Ayrıca iyi bir ortamları var" diye konuştu.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan ve Türkiye'nin 2-1 galip geldiği hazırlık maçında forma giyen Yıldıray Baştürk, 'Almanya'da futbola başlayan oyuncular,
Almanya karşısında daha bir hırsla mı oynuyorlar?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, bu kendiliğinden oluşan bir durum. Sonuçta bu oyuncular buralarda yetişti, Alman çevresi ve arkadaşları var. Onların karşısına iyi bir sonuçla çıkmak isteyebiliyor."

"KENAN KARAMAN ÖNEMLİ BİR GOLCÜ"

Yıldıray Baştürk, geçen sezon önemli sağlık sorunu yaşayan ve sonrasında yeniden başarılı futbolu ortaya koymaya başlayan Kenan Karaman ile ilgili olarak da, "Kenan Karaman, zaten önemli maçların adamı. Dün akşam da oldukça başarılıydı, gol atmayı da başardı. Gelecekte daha da başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece 300 taraftarın tribüne alındığı maçın atmosferi hakkında ise Yıldıray Baştürk, "Elbette dolu tribünler önünde bu maç daha bir başka olurdu. Bol gollü iyi bir maç olsa da, yine taraftarsız yalın kalıyor" dedi.

(DHA)

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