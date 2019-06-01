SPOR

Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da devam ediyor.

Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da devam ediyor.

JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Nihat Özdemir tek adayNihat Özdemir tek aday
Suat Kaya Avrupa'ya gidiyor!Suat Kaya Avrupa'ya gidiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yıldırım demirören hüsnü güreli Türkiye Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Galatasaray'dan transfer görüşmesi

Galatasaray'dan transfer görüşmesi

Süper Lig'de ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Demirören ve Güreli dönemleri ibra edildi

TFF'de Nihat Özdemir tek aday

Nihat Özdemir tek aday

Suat Kaya'ya Yunanistan ve Almanya'dan teklif var

Suat Kaya Avrupa'ya gidiyor!

Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı

'Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı'

Servet Yardımcı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi başkanlığına seçildi

Servet Yardımcı'ya dev görev

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.