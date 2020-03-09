YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Yıldırım düşen evde yangın çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 23:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.
Yangın, İkiçeşmelik mahallesi 613. Sokak üzerindeki bir sitede yer alan apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
13:24
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.