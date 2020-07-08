YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın korkuttu

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 08.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir depoda meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Aydın’ın Çine ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir depoda meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye toplanan kalabalık sosyal mesafeyi ve Korona virüsü unuttu.
Yangın gece saat 02:00 sıralarında Çine Sanayi Sitesi karşısında bulunan Karakollar Mahalle yolu üzerindeki depolarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir firmaya market ve çeşitli malzemelerin bulunduğu depoya yıldırım düştü. Bir anda depodan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından bir yandan alevlere müdahale edilirken diğer yandan da patlama yaşanmaması için depoda bulunan LPG tüpleri güvenli bir şekilde yangın bölgesinden alındı. Saatler süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, depodaki çok miktarda malzeme de zarar gördü.
Bu arada yangın nedeniyle bölgeye gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeyi ve Korona virüs tedbirlerini unuttu. Bir çok kişi dip dibe yangını ve söndürme çalışmalarını izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ayağını gören şaşkına döndü! Ayağını gören şaşkına döndü!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:47
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Doğa Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.