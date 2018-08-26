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Yıldız basketbolcu Nick Young tutuklandı

NBA HABERLERİ  | 26.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Nick Young'ın Hollywood'da trafik sırasında polisle işbirliği yapmayı reddetmesinden ötürü tutuklandığı açıklandı.

Yıldız basketbolcu Nick Young tutuklandı

Nick Young, olay yerinde polis memurlarıyla işbirliği yapmayı reddettiğinde, rutin bir trafik ihlali için aracının kenara çekildiği iddia edildi. Olayın ardından Young'ın aracına el konulduğu ve aracın bölgedeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi.

Nick Young

Bir tanık, Young'un, polis memurlarının emrince duvara karşı kelepçelendiğini söyledi. Young şu anda sınırsız bir serbest oyuncu... 33 yaşındaki isim, geçen sezon ilk NBA şampiyonluğunu Golden State Warriors üyesi olarak kazanmıştı. Kariyerinde oynadığı 11 NBA sezonunda Young, Warriors, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers ve LA Clippers formalarını giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nick Young golden state warriors

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