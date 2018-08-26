Yıldız basketbolcu Nick Young tutuklandı

Nick Young, olay yerinde polis memurlarıyla işbirliği yapmayı reddettiğinde, rutin bir trafik ihlali için aracının kenara çekildiği iddia edildi. Olayın ardından Young'ın aracına el konulduğu ve aracın bölgedeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi.

Bir tanık, Young'un, polis memurlarının emrince duvara karşı kelepçelendiğini söyledi. Young şu anda sınırsız bir serbest oyuncu... 33 yaşındaki isim, geçen sezon ilk NBA şampiyonluğunu Golden State Warriors üyesi olarak kazanmıştı. Kariyerinde oynadığı 11 NBA sezonunda Young, Warriors, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers ve LA Clippers formalarını giymişti.

