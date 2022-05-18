YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

18.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar, araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor. Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Bölgede fotoğraf çekimi yapan Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, Trakya'nın bugünlerde gelinciklerle kırmızıya boyandığını söyledi.

Gelincik tarlalarının dikkat çektiğini belirten Gürses, "Doğamızın kendi kendine çıkan bu çiçeği turizme de katkı sağlamış oluyor. İnsanları hem neşelendiriyor güzel hislerle hem de çok harika fotoğraflar çektirmelerine sebep oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Huzurevinde tanışıp evlendilerHuzurevinde tanışıp evlendiler
Futbol: TFF 2. LigFutbol: TFF 2. Lig

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:33
Yatsı
22:16
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.