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Yıldız futbolcu Cicinho’dan Pato’ya öneri: "Sivasspor’a git"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.01.2021 16:43 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato’ya transfer önerisinde bulundu. Cicinho, 31 yaşındaki golcüye Sivasspor’a gitmesini önerdi.

Yıldız futbolcu Cicinho’dan Pato’ya öneri: "Sivasspor’a git"

Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi birçok büyük takımlarda forma giyen Sivasspor’un eski yıldız futbolcusu Cicinho, kırmızı-beyazlı takımı unutmadı. Brezilyalı milli futbolcu Alexandre Pato’ya sosyal medyadan paylaştığı video ile mesaj gönderen Cicinho, Pato’nun Sivas’ta çok başarılı olabileceğini söyledi.
Cicinho paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar ben Cicinho. Bu mesaj Türkiye’deki Sivasspor taraftarlarına ve ayrıca Alexandre Pato’ya gidiyor. Pato, Sivasspor taraftarları imza atmanız konusunda coşkulu. Sivasspor’da üç yıl oynadım ve işte mesajım, Sivasspor’a gitmek isterseniz çok başarılı olacaksınız. Harika şehir, harika ülke, harika bir yapıya sahip kulüp. Bu videoyu Sivasspor taraftarları ile birlikte olduğum için yapıyorum."
Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Pato, geçtiğimiz sezon Sao Paulo ile 13 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mesut ozil isine bak kardesim :))
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