SPOR

Yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu... Fransız ekibi Nantes'tan Premier Lig takımı Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan çıktığı ve hava kontrol kulesiyle temasının kesildiği açıklandı.

Yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan 17 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.

BBC ve Fransız haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre; Sala’nın uçağının hava kontrol kulesi ile temasının kesildiği ve uzun zamandır oyuncunun uçağından bilgi alınamadığı öğrenildi. Polis kaynakları tarafından Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı.

Dün akşam yerel saatle 20.00 sularında Sala'yı taşıyan uçakla bağlantı koptu. Uçağın saat 21:00'de Cardiff'e inmesi bekleniyordu. Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

17 milyon Euro karşılığında Cardiff'e transfer olan Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a geri döndüğü açıklandı. Emiliano Sala, sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

PARTNERBuzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!Buzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!
Huddersfield'de Siewert dönemiHuddersfield'de Siewert dönemi
Glen Johnson futbolu bıraktı Glen Johnson futbolu bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala cardiff city nantes

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

Cenk Tosun kararı verildi!

Cenk Tosun kararı verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert

Huddersfield'de Siewert dönemi

Glen Johnson futbolu bıraktı

Glen Johnson futbolu bıraktı

Mohamed Salah, 50 golünü 5374 dakikada attı

Salah'tan tarihe geçen istatistik

Fulham 1 - 2 Tottenham (Premier Lig)

Babel 90+3'te yıkıldı

Huddersfield Town 0 - 3 Manchester City (Premier Lig)

City deplasmanda çok rahat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.