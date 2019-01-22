Yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan 17 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.

BBC ve Fransız haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre; Sala’nın uçağının hava kontrol kulesi ile temasının kesildiği ve uzun zamandır oyuncunun uçağından bilgi alınamadığı öğrenildi. Polis kaynakları tarafından Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı.

Dün akşam yerel saatle 20.00 sularında Sala'yı taşıyan uçakla bağlantı koptu. Uçağın saat 21:00'de Cardiff'e inmesi bekleniyordu. Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

17 milyon Euro karşılığında Cardiff'e transfer olan Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a geri döndüğü açıklandı. Emiliano Sala, sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

