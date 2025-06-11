Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü

Okan Buruk yönetiminde üçüncü kez ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray’da bu sezon hedef Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak! Galatasaray, Bayern Münih’ten Sane’yi renklerine bağlıyor.

İLK GÖRÜNTÜ

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Sane’nin ilk görüntüsü geldi. Ünlü menajer Gardi ile birlikte uçağın önünde poz veren Sane bu gece 01:00’de İstanbul’da olacak. Sarı kırmızılılar Sane’yi havalimanında karşılayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.