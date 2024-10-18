Yıldız futbolcudan olay yaratan açıklama! "Jose Mourinho bana herkesin içinde hain dedi!"

Jose Mourinho ile Roma'da birlikte görev yapan Hollandalı Rick Karsdorp'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

"BANA BİRKAÇ KEZ HAİN DEDİ"

Karsdorp yaşadıklarıyla ilgili, "Lazio ile oynadığımız derbide sahadan çıktıktan sonra hemen montumu almaya gittim. Mourinho, bu durumdan çok rahatsız oldu. O zamanki sonuçlar çok kötüydü ve sanırım beni kullanarak herkese bir mesaj vermek istedi. (Mourinho, o dönem, "Diğer oyuncuların çabalarına ihanet etti. Üzüldüğüm şey, takım arkadaşlarına karşı profesyonel olmayan ve haksız tutumu. Bunu soyunma odasında da söyledim" demişti) Bana böyle söylediği için hiç özür dilemedi. Mourinho, öyle bir adam değil, benimle yeniden iletişim kurmak istedi ama direndim. Soyunma odasında bana birkaç kez hain dedi. Bunu soyunma odasında yapabilir ama basın önünde yapmamalıydı, bu benim için sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

"ROMA'DAN AYRILMALIYDIM"

Mourinho'nun herkesin içinde kendisine hain demesi hakkında konuşan Hollandalı futbolcu, "Bana herkesin önünde hain dediğinde Roma'dan ayrılmalıydım." diye konuştu.