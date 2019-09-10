Yıldız futbolcuların 50 yıl sonraki halleri

Dünya futbolunda Ronaldo ve Messi son 15 yıla damga vursa da onlarla birlikte izlemekten büyük zevk aldığımız başka yıldız futbolcular da var.

Peki bundan 50 yıl sonra bu yıldızlar nasıl görünecek?

Twitter'daki "433" hesabı da bu sorudan yola çıkarak yıldız futbolcuların 50 yıl sonraki hallerini derledi.

İşte Ronaldo'dan Messi'ye, Neymar'dan Hazard'a kadar birçok yıldızın gelecekteki görüntüleri...



