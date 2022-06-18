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  4. Yıldız futbolcunun lüks akşam yemeği dudak uçuklattı! Parçası 16 bin TL

Yıldız futbolcunun lüks akşam yemeği dudak uçuklattı! Parçası 16 bin TL

18.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Sergio Ramos İspanyol basının gündeminde. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 3. evlilik yıldönümünde gittiği lük restoranda 'Altın Osmanlı Biftek' yerken paylaşımlar yaparken çift için “Ülkenin yarısı bu parayı kazanabilmek için haftada 50 saat çalışıyor” yorumu yapıldı. İşte detaylar...

Yıldız futbolcunun lüks akşam yemeği dudak uçuklattı! Parçası 16 bin TL
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris-Saint Germain'de forma giyen 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio son yaptıkları paylaşımla gündemde.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDELER!

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15 Haziran'da üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlayan Ramos ve eşi gittikleri lüks restorandaki yemek fotoğrafıyla İspanyol medyasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

PARÇASI 900 EURO!

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Akşam yemeğinde parçası 900 Euro (16.300 tl) değerindeki 1 kilo 100 gr ağırlığında ve 24 ayar altın kaplamalı 'Altın Osmanlı Biftek' paylaşması sonrası İspanyol basını çifti empati yapmamakla suçladı.

"ÜLKENİN YARISI..."

Eleştirilerde “Ülkenin yarısı bu parayı kazanabilmek için haftada 50 saat çalışıyor” ve “Asgari ücretin 1000 euro olduğu bir ülkede hâlâ iyi bir şarap için yeterli paraları var” şeklinde yorumlar yapıldı.


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