Yıldız futbolcunun lüks akşam yemeği dudak uçuklattı! Parçası 16 bin TL

Paris-Saint Germain'de forma giyen 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio son yaptıkları paylaşımla gündemde.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDELER!

15 Haziran'da üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlayan Ramos ve eşi gittikleri lüks restorandaki yemek fotoğrafıyla İspanyol medyasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

PARÇASI 900 EURO!

Akşam yemeğinde parçası 900 Euro (16.300 tl) değerindeki 1 kilo 100 gr ağırlığında ve 24 ayar altın kaplamalı 'Altın Osmanlı Biftek' paylaşması sonrası İspanyol basını çifti empati yapmamakla suçladı.

"ÜLKENİN YARISI..."

Eleştirilerde “Ülkenin yarısı bu parayı kazanabilmek için haftada 50 saat çalışıyor” ve “Asgari ücretin 1000 euro olduğu bir ülkede hâlâ iyi bir şarap için yeterli paraları var” şeklinde yorumlar yapıldı.



