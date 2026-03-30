SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Yıldız isimden taraftarı kızdıran açıklama! "Galatasaray'a iyi ki imza atmadım"

Nicola Zalewski’nin Galatasaray ile son anda iptal olan transferine dair yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. İmzaya çok yakınken karar değiştiren yıldız oyuncu, ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından bu hamleden vazgeçtiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cevdet Berker İşleyen

Nicola Zalewski’nin Galatasaray ile bir dönem gündemi meşgul eden transfer sürecine dair dikkat çeken sözleri yeniden tartışma yarattı. Sarı-kırmızılılara imza atmaya çok yaklaşan Polonyalı futbolcu, son anda karar değiştirerek kariyer rotasını farklı bir yöne çevirmişti.

İTALYA'YI TERCİH ETTİ

Galatasaray ile anlaşma aşamasına kadar gelen Zalewski, sürecin son bölümünde ailesiyle yaptığı görüşmelerin ardından bu transferden vazgeçmişti. Genç oyuncu daha sonra sırasıyla Inter Milan ve Atalanta formalarını giyerek kariyerini İtalya’da sürdürmeyi tercih etti.

'İYİ Kİ GALATASARAY'A İMZA ATMADIM'

Katıldığı bir yayında o döneme ilişkin konuşan 24 yaşındaki futbolcu, karar sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o Inter'e imza attığında bana şöyle dedi: 'Bak... Galatasaray'a imza atmamakla ne kadar iyi ettiğini görüyorsun.' Çünkü transferim çok yakındı ama sonradan düşündüm, ailemle konuştum ve basitçe bunun bu aşamada iyi bir hamle olmadığına karar verdik."

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray imza Nicola Zalewski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.