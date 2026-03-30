Yıldız isimden taraftarı kızdıran açıklama! "Galatasaray'a iyi ki imza atmadım"

Nicola Zalewski’nin Galatasaray ile bir dönem gündemi meşgul eden transfer sürecine dair dikkat çeken sözleri yeniden tartışma yarattı. Sarı-kırmızılılara imza atmaya çok yaklaşan Polonyalı futbolcu, son anda karar değiştirerek kariyer rotasını farklı bir yöne çevirmişti.

İTALYA'YI TERCİH ETTİ

Galatasaray ile anlaşma aşamasına kadar gelen Zalewski, sürecin son bölümünde ailesiyle yaptığı görüşmelerin ardından bu transferden vazgeçmişti. Genç oyuncu daha sonra sırasıyla Inter Milan ve Atalanta formalarını giyerek kariyerini İtalya’da sürdürmeyi tercih etti.

'İYİ Kİ GALATASARAY'A İMZA ATMADIM'

Katıldığı bir yayında o döneme ilişkin konuşan 24 yaşındaki futbolcu, karar sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o Inter'e imza attığında bana şöyle dedi: 'Bak... Galatasaray'a imza atmamakla ne kadar iyi ettiğini görüyorsun.' Çünkü transferim çok yakındı ama sonradan düşündüm, ailemle konuştum ve basitçe bunun bu aşamada iyi bir hamle olmadığına karar verdik."