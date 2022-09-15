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Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

15.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

Başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde süren kampta, 13 sporcu yer alıyor.

Boksörler İtalya'da düzenlenecek Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek

Başantrenör Ahmet Çınar, AA muhabirine, şampiyonanın 25 Eylül'de İtalya'da başlayacağını söyledi.

Kampın verimli ve güzel geçtiğini belirten Çınar, "Sporcuların moralleri yerinde. Allah izin verirse 13 sıkletin tamamında Avrupa'da mücadele edeceğiz. Sabah akşam çift antrenmanla çalışmalarımız sürüyor." dedi.

İtalya'da başarılı sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Çınar, "Teknik ve çabukluğa yönelik antrenmanlarımızla çalışmalarımız heyecanlı bir şekilde sürüyor. Rabbim izin verirse madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

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Kastamonu Boks kamp

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