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Leyla Kenter’in babası Nihat Akçan ünlü ismin de abisi çıktı! Yıldız Kenter’in eski eşi Nihat Akçan kimdir?

11.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla Kenter’in ölüm haberinin ardından Nihat Akçan ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Türk tiyatrosunun ünlü ismi Yıldız Kenter’in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen Leyla Kenter hayatını kaybetti. Peki, Leyla Kenter’in babası Nihat Akçan kimdir, kaç yaşında öldü?

Leyla Kenter’in babası Nihat Akçan ünlü ismin de abisi çıktı! Yıldız Kenter’in eski eşi Nihat Akçan kimdir?

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Nihat Akçan'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen olan Nihat Akçan, Klasik Türk müziği sanatçısı Nesrin Sipahi'nin abisidir.

NİHAT AKÇAN KİMDİR?

Leyla Kenter’in babası olan Nihat Akçan 1926 doğumludur. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen olan Akçan 2005 yılında vefat etmiştir.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1950 yılında mezun olan Nihat Akçan, sanat yaşamına aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1961 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna giren sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol aldı. 1991 yılında çalıştığı kurumdan emekli oldu. Akçan, Yıldız Kenter ve Tijen Par'la birer evlilik yaşamıştı. Klasik Türk müziği sanatçısı Nesrin Sipahi'nin ağabeyidir.

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