Yıldız Kenter'in hayata ve tiyatroya bıraktığı izler belgesele konu oldu

İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Yıldız Kenter'in hayatını ele alan belgeselin çekimleri Selçuk Metin'in yönetmenliğinde başladı.

ENKA Sanat, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan değerli sanatçıların ilham verici hikayelerini kayıt altına alarak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesel serisine, 2019'da vefat eden Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen ismi Yıldız Kenter ile devam ediyor.

Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin senaryosunu Zeynep Miraç kaleme aldı. Gürün'ün "Tiyatro Benim Dünyam" kitabından yola çıkarak senaryoyu yazan Miraç, aynı zamanda çok yönlü sanatçı Yıldız Kenter'i anlatmak için birlikte oynadığı oyuncuların, aile fertlerinin, öğrencilerinin ve yakın dostlarının tanıklıklarına başvuruyor.

Görüntü yönetmenliğini ise Doğan Sarıgüzel'in üstlendiği belgesele oyun programları, afişler, fotoğraflar, gazete kupürleri ve görüntüler de eşlik edecek.

Yıldız Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan belgeselde, Genco Erkal, Haldun Dormen, Kadriye Kenter, Müjdat Gezen ve Tilbe Saran gibi isimlerin yanı sıra Ayhan Kavas, Bartu Küçükçağlayan, Bülent Şakrak, Demet Akbağ, Demet Evgar, Dikmen Gürün, Engin Hepileri, Filiz Kutlar, Hakan Gerçek, Jülide Kural, Mehmet Birkiye, Nergis Çorakçı, Okan Yalabık, Suat Öztuna ve Yeşim Koçak ile yapılmış röportajlar da yer alacak.

Belgeselin, temmuzda ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek gösterimle izleyiciyle buluşması planlanıyor.

