Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi belli oldu mu?

"Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusu üniversite tercihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerine ulaşmak isteyenler geçtiğimiz yılların listelerini de inceliyor.
YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerinin yer aldığı geçtiğimiz yıla ait liste şu şekilde:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|8476
|459.86273
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|16841
|439.38869
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|24127
|426.70036
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|26123
|423.51815
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|7641
|423.06777
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|28160
|420.44845
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|34091
|411.82375
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|34558
|411.22322
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|37160
|407.87074
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|210 + 6
|40592
|403.56465
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|41341
|402.59571
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|43145
|400.43601
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|46546
|396.4328
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|46853
|396.07043
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|51756
|390.1278
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50 + 2
|15602
|388.76072
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|55952
|385.42349
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|56591
|384.72075
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|57003
|384.24844
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|58814
|382.28501
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|60177
|380.79571
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|67138
|373.52762
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|68151
|372.48277
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|11209
|371.84068
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|12129
|369.81961
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|12737
|368.59681
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|73218
|367.43441
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|76044
|364.66632
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|76869
|363.88031
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|81206
|359.61889
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|43517
|353.46014
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|90209
|351.49049
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|90344
|351.3801
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|47122
|350.75266
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|99871
|343.29233
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|101109
|342.29089
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|35152
|340.32209
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|103582
|340.19986
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|69183
|336.12441
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|113046
|332.56982
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|77529
|331.41204
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|59860
|323.21204
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fotoğraf ve Video(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|69941
|317.91073
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|106525
|317.34775
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|136596
|315.97147
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|144820
|310.79958
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|144907
|310.7446
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100 + 3
|124460
|309.88028
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sanat ve Kültür Yönetimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|94818
|306.95984
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|144555
|302.35253
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|163366
|300.08087
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Harita Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|193949
|284.89579
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|213618
|276.47105
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|220116
|273.88699
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|226256
|271.41914
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|343115
|255.9159
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum