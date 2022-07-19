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Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi belli oldu mu?

19.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ilanı sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları merak edildi. 2022 yılı YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde adayların erişimine açıldı. Tercih yapacak kişiler taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmaya devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesini hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte ayrıntılar...

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi belli oldu mu?

"Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusu üniversite tercihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerine ulaşmak isteyenler geçtiğimiz yılların listelerini de inceliyor.

YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerinin yer aldığı geçtiğimiz yıla ait liste şu şekilde:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 8476 459.86273
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 16841 439.38869
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 24127 426.70036
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 110 + 3 26123 423.51815
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 7641 423.06777
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 28160 420.44845
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 34091 411.82375
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 34558 411.22322
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 37160 407.87074
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 210 + 6 40592 403.56465
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 41341 402.59571
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 43145 400.43601
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 46546 396.4328
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 46853 396.07043
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 51756 390.1278
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 15602 388.76072
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 55952 385.42349
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 56591 384.72075
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 57003 384.24844
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 58814 382.28501
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 60177 380.79571
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 67138 373.52762
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 68151 372.48277
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 11209 371.84068
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 12129 369.81961
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İletişim ve Tasarımı(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 12737 368.59681
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 73218 367.43441
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 76044 364.66632
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 76869 363.88031
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 81206 359.61889
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 43517 353.46014
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 90209 351.49049
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 90344 351.3801
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 47122 350.75266
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 99871 343.29233
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 101109 342.29089
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 35152 340.32209
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 103582 340.19986
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 69183 336.12441
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 113046 332.56982
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 77529 331.41204
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 59860 323.21204
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fotoğraf ve Video(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 69941 317.91073
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 106525 317.34775
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 136596 315.97147
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 144820 310.79958
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 144907 310.7446
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 124460 309.88028
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sanat ve Kültür Yönetimi(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 94818 306.95984
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 144555 302.35253
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 163366 300.08087
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Harita Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 193949 284.89579
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 213618 276.47105
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 220116 273.88699
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 226256 271.41914
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 343115 255.9159
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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