YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık YTÜ bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|5056
|524.01624
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|11027
|510.95328
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|15537
|503.12503
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|110 + 3
|19381
|497.21067
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|19614
|496.81636
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|20973
|494.71871
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|25266
|488.61562
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|29075
|483.5017
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|30017
|482.20758
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|32598
|478.91417
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|210 + 6
|34612
|476.33972
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|38518
|471.4217
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|130 + 4
|46178
|462.07905
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|47436
|460.672
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|47547
|460.54471
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|48118
|459.85927
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|49462
|458.24052
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|8075
|457.20061
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|50704
|456.77282
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|56555
|450.03917
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|62737
|443.09405
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|130 + 4
|64251
|441.45306
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|66934
|438.4998
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|68151
|437.16823
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|13437
|433.33719
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|74506
|430.37237
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|74608
|430.24605
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|74874
|429.97242
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|78831
|425.92744
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|78936
|425.8154
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|24514
|422.68794
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|25731
|421.56486
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|83970
|420.75938
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|85092
|419.60663
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|10696
|418.17482
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|12247
|415.08841
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|14581
|410.98162
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|130 + 4
|96062
|409.17894
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|98859
|406.61907
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|99244
|406.24208
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|115672
|391.70909
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|117624
|390.09546
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|82578
|386.94577
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|85197
|385.64321
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|87337
|384.62513
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|39600
|384.55109
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|53074
|375.5865
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|100 + 3
|108689
|374.99608
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fotoğraf ve Video(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|55005
|374.47269
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|133761
|364.90424
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sanat ve Kültür Yönetimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|75530
|363.77832
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|171793
|352.41279
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Harita Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|177870
|348.89619
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|180953
|347.21119
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|188673
|343.06152
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|209019
|332.94626
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|311440
|316.8176
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.