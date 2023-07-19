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  4. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık YTÜ bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık YTÜ bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 5056 524.01624
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 11027 510.95328
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 15537 503.12503
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 19381 497.21067
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 19614 496.81636
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 20973 494.71871
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 25266 488.61562
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 29075 483.5017
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 30017 482.20758
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 32598 478.91417
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 210 + 6 34612 476.33972
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 38518 471.4217
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 130 + 4 46178 462.07905
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 47436 460.672
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 47547 460.54471
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 48118 459.85927
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 49462 458.24052
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 8075 457.20061
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 50704 456.77282
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 56555 450.03917
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 62737 443.09405
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 130 + 4 64251 441.45306
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 66934 438.4998
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 68151 437.16823
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 13437 433.33719
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 74506 430.37237
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 74608 430.24605
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 74874 429.97242
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 78831 425.92744
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 78936 425.8154
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 24514 422.68794
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 25731 421.56486
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 83970 420.75938
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 85092 419.60663
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İletişim ve Tasarımı(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 10696 418.17482
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 12247 415.08841
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 14581 410.98162
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 130 + 4 96062 409.17894
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 98859 406.61907
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 99244 406.24208
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 115672 391.70909
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 117624 390.09546
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 82578 386.94577
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 85197 385.64321
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 87337 384.62513
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 39600 384.55109
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 53074 375.5865
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 108689 374.99608
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fotoğraf ve Video(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 55005 374.47269
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 133761 364.90424
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sanat ve Kültür Yönetimi(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 75530 363.77832
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 171793 352.41279
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Harita Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 177870 348.89619
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 180953 347.21119
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 188673 343.06152
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 209019 332.94626
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 311440 316.8176

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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