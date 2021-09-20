Yıldız Tilbe apar topar hastaneye kaldırıldı!

Son dönemde sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Yıldız Tilbe'den hayranlarını korkutan haber geldi.

Snobmagazin'in haberine göre, 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Yıldız Tilbe'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"İSTEYEN AŞI OLUR, İSTEMEYEN OLMAZ"

Daha önce, "Asla aşı vurulmayacağım" diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

