Yıldız Tilbe'den bomba Müge Anlı yorumu! 'Albüm yapsın'

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Müge Anlı şimdi de söylediği şarkılarla gündemde.

Müge Anlı, Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı.

Anlı ''Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi.

Anlı'nın bu paylaşımınn altına, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. Ancak en bomba yorum Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe Müge Anlı için; "#MügeAnlıAlbümYapsın! Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" dedi.

Tilbe daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Ben şarkı veririm Müge'ye herkes verir" dedi.

Tilbe'nin bu paylaşımlarına takipçilerinden destek yağdı.



