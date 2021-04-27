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Yıldız Tilbe'den bomba Müge Anlı yorumu! 'Albüm yapsın'

27.04.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendiren Müge Anlı'nın performansı kısa sürede gündem oldu. Müge Anlı'nın yorumunu gören Yıldız Tilbe bakın ne dedi.

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Müge Anlı şimdi de söylediği şarkılarla gündemde.

Müge Anlı, Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı.

Anlı ''Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi.

Anlı'nın bu paylaşımınn altına, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. Ancak en bomba yorum Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe Müge Anlı için; "#MügeAnlıAlbümYapsın! Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" dedi.

Ekran Alıntısı

Tilbe daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Ben şarkı veririm Müge'ye herkes verir" dedi.

Tilbe'nin bu paylaşımlarına takipçilerinden destek yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Yıldız Tilbe
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