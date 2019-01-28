MAGAZİN

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe, yeni albüm müjdesi verirken, kendisine 'Seni p...lerin elinden kurtardım' diyen İbrahim Tatlıses'e yeşil ışık yaktı.

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses açıklaması!

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, kendisine yöneltilen sorulara dikkat çekici yanıtlar verdi. Yıldız Tilbe, “Kıbrıs’ı seviyorum evimizin arka bahçesi gibi her anlamda güzel bir yer” derken yeni albüm için de “single çıkartacağım o daha çabuk ulaşıyor sevenlerime” dedi. Tilbe, henüz gerçekleşmeyen Sezen Aksu ile projeleri için de “Sezen Hanım çok yoğun ilk fırsatta beni arayacak” dedi.

"CANI İSTERSE DÖNER"

Aksu’nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasına da “İnşallah, canı isterse döner, bence özgür bırakalım nasıl istiyorsa öyle yapsın, ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim. Sezen, sahneye çıkmalı biz de izlemeli ve dinlemeliyiz bu bir ihtiyaç yani” dedi. Tilbe, muhabirlerin siz de müziği zirvede bırakacak mısınız,sizin için zirve neresidir? sorusuna ise “benim için her gün zirve ben zirvede yaşayan bir kadınım. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür” dedi. Tilbe 14 Şubat sevgililer günü için de çok güzel bir sürprizim var dedi. Aşk kadını olarak aşk size ne zaman uğrayacak sorularına da “Boş yere beklemeyin, daha çok beklersiniz beni biri ile yan yana görmek için” dedi.

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“İBO SHOW BAŞLASIN DÜŞÜNÜRÜZ

Bir zamanlar kavgalı olduğu İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatını hatırlattığımız Tilbe,Allah rahmet eylesin,ölümün her hali kötüdür dedi. İbo Show'un tekrar başlayacağını hatırlatan basın mensupları,eğer İbrahim Bey sizi programa davet eder ise katılır mısınız sorusuna Tilbe “Bir başlasın da gerisini düşünürüz” diyerek Tatlıses ile ilgili soruları geçiştirdi. (Sözcü)

NE OLMUŞTU?

2009 yılında 'İbo Show'a katılan Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses tarafından şarkısı kesilince sinirlendi. Tepkisini gösterince türkücüden “Seni p...n elinden kurtardım” diye karşılık alan Tilbe, yayını terk etti.

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Yıldız Tilbe ibrahim tatlıses sezen aksu ibo show yeni albüm

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç bi habercinin de aklına gelmiyor gidelim bide şu p...venklerle roportaj yapalım olayın aslı nedir bi öğrenelim diye
ANCAK SENİN İNSANLIĞIN BU İBOOOOOOOOOO. SÖYLEDİĞİN KELİMEDEN UTANMADAN 80 MİLYON VATANDAŞIN DUYMASINI İSTEDİĞİN O KELİME ÇIKTI.
Yıldız Tilbe Kişilik olarak süper bir insandır Birilerini gurur ile oynamak ekmegi ile oynamak onu milletin içinde rezil etmek birilerinin en güzel yaptıgı işti ne oldu?Zaten hak edenin hakkını Allah veriyor ve verdide
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