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Yıldız Tilbe'den olay olan paylaşım: Domuz yemiyoruz ama...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 10:33 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığına ilginç bir çağrıda bulundu. Tilbe, "Domuz eti yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz" sorusunu sordu.

Yıldız Tilbe'den olay olan paylaşım: Domuz yemiyoruz ama...

Yaptığı her paylaşımı ve söylemi olay olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şimdi de Sağlık Bakanlığına yaptığı çağrıyla gündemde.

Renkli kişiliği ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarıyla haber olmayı başaran Yıldız Tilbe uzun zamandır yaşadığı hastalık dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda vermesi gereken bir konsere çıkmama kararı almış ancak sonrasında kendisini evinden alan organizasyon yetkilileri tarafından konser vereceği alana getirilmişti.

Tilbe geçtiğimiz akşam attığı tweetle bir kez daha hastalık konusunu gündeme getirdi.

Domuz gribiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Tilbe, domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu sorgularken Sağlık Bakanlığından da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.

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Yıldız Tilbe, Twitter hesabından "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz; bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, n'olucaz böyle, bize yazık değil mi? hastalıktan yorgun" paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulundu.

Kahve çekirdeği nasıl seçilir?

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Komple Reset attırmak lazım ama Şarkılarını yedekliyelim lütfen,silinmesin.
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