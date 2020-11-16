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Yıldız Tilbe Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca... 'Sizsiniz vatan haini'

16.11.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca... 'Sizsiniz vatan haini'

Yıldız Tilbe Şeyh Sait ve Seyit Rıza paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe kendisine gelen kötü yorumlara da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Yıldız Tilbe, Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kendisi de Kürt ve Zaza kökenli olan Tilbe, paylaşımına “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” notunu düştü.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince YıldızTilbe şu mesajı yayınladı: “Seviyorum Seyit Rıza’yı ve Şeyh Said’i ve birçok evliyayı. Size mi soracağım? Siz de kimi istiyorsanız onu sevin. İki insanı sevdiğim için yıllardır ne olduğu belli olan bana vatan haini diyorsunuz, Allah razı olmasın.”

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Tilbe tepkiler üzerine hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "Sizsiniz vatan haini. Vatan haini olmasanız o Kürt bu Türk şu bilmemne diye ayırmassınız hala. Kanuni Bir suç varsa asıldılar ödediler. Seyit Rıza da Şeyh Said de ödedi. Suç yok yani bitti. Ama sizin bölücülüğünüz ötelemeniz aşağılamanız bitmedi. İkisi de benim dedemdir" dedi.

'BENİM NE TERÖRÜM OLMUŞ'

Tilbe'ye o kadar çok tepki geldi ki ünlü şarkıcı paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Tilbe bir mesajında ise "Sizsiniz terörist benim ne terörüm olmuş şimdiye dek. Göre bile iftira atıyorsunuz Kürt değilim ben Türk de değilim" dedi.

Ekran Alıntısı

Hakaretleri gördükçe sinirlenen Yıldız Tilbe paylaşımda şunları söyledi: "Terbiyesizler dünden beri etmediğiniz hakaret küfür kalmadı. Ben bu ülkenin malıyım bu ülke benim memleketim, bana da mı oyun düzenleyeceksiniz iftira atacaksınız yaparsınız. Sizsiniz Cumhuriyet düşmanları, Cumhuriyet'in içinde yaşayanlara ölülerine rahmet okumasına izin vermiyorsunuz geçmişin hatalarını suçlarını üstüne yıkıyorsunuz, suçu olmayana gözünüz göre göre iftira atıyorsunuz."

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