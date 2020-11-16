Yıldız Tilbe Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca... 'Sizsiniz vatan haini'

Yıldız Tilbe, Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kendisi de Kürt ve Zaza kökenli olan Tilbe, paylaşımına “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” notunu düştü.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince YıldızTilbe şu mesajı yayınladı: “Seviyorum Seyit Rıza’yı ve Şeyh Said’i ve birçok evliyayı. Size mi soracağım? Siz de kimi istiyorsanız onu sevin. İki insanı sevdiğim için yıllardır ne olduğu belli olan bana vatan haini diyorsunuz, Allah razı olmasın.”

Tilbe tepkiler üzerine hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "Sizsiniz vatan haini. Vatan haini olmasanız o Kürt bu Türk şu bilmemne diye ayırmassınız hala. Kanuni Bir suç varsa asıldılar ödediler. Seyit Rıza da Şeyh Said de ödedi. Suç yok yani bitti. Ama sizin bölücülüğünüz ötelemeniz aşağılamanız bitmedi. İkisi de benim dedemdir" dedi.

'BENİM NE TERÖRÜM OLMUŞ'

Tilbe'ye o kadar çok tepki geldi ki ünlü şarkıcı paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Tilbe bir mesajında ise "Sizsiniz terörist benim ne terörüm olmuş şimdiye dek. Göre bile iftira atıyorsunuz Kürt değilim ben Türk de değilim" dedi.