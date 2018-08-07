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Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe'den Dolar'ın hızla yükselişine ilginç tepki! "Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?"

Yıldız Tilbe: TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesi dahi Türk Lirası’ndaki değer kaybını önleyemezken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den bir 'öneri' geldi. Tilbe, Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı Twitter’da doların TL karşısındaki önlenemez yükselişi karşısında ilginç bir yorum yaptı. Tilbe, “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” dedi.

Tilbe’nin bu yorumuna cevap Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Tilbe’ye “Yıldız Hanım, bilmediğiniz konularda konuşmayın. Sizin bu konuda konuşmanız, karga sesli birinin sizin şarkılarınızı söylemeye çalışmasına benziyor” diyerek cevap verdi.

Tilbe, ayrıca şu mesajları paylaştı:

Doların içine tüküreyim, canım TL.

Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın.

Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para.

Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?

İnşallah 1’e kadar düşer.

O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim, ha onlar basmış ha biz ne fark eder?


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Yıldız Tilbe Dolar TL merkez bankası özgür demirtaş

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
DELİDİR NE YAPSA YERİDİR.
Yıldız ablanın kafası güzel yine:)
Yahu keşke suysaydın da birşey biliyor zanetseydik
Sen türkünü söyle başka şeye karışma bence batıyorsun
İktidardan farkınız ne ki?ekonomi bilginiz külhan beyliği narası kadar
Müthiş!Maşallah zeka fışkırıyor.
Adamlar dünyaya mal satıp hükmediyor biz hazır alıcı ve yiyiciyiz... amerika ve almanyaya kızar ama onların ürettiği bize sattığı araba ve telefonlardanda vazgeçmeyiz... Vatan sevmekse önce bunlardan vazgeçmeliyiz kuru kuruya adamlara kızmayla bişey çıkmaz...
helal olsun sana yıldız seni seviyordum şimdi daha fazla seviyorum. sana destek için bende doların içine iki kere tüküreyim. katil altı bezlenen tramp a tüm a b d senatosu kıçıyla gülüyor resmen a b d vatandaşları başka ülkelere seyahat edemeyecek çünkü katil olarak görecekler netanyahunun maymunu tramp a b d esir olmuş terörüst israile
haklı
Anlamadığı konularda konuşmuş ama belli ki dindar ve vatansever bir insan yıldız tilbe. Bu manada bu halkın değerlerine düşman solcu sanatçılara bin basar
Yine çok içmiş aq
çekmiş herhalde
kafası iyi heralde :)
bilim insanları bu kadını kıskanıyor, zeka paçalarından akıyor maşallah, keşke bu kadını hazine bakanı yapsaydılar
Bakın bu bir dramdır!!
TAMAM SEN BUNDAN SONRA KONSERLERE UN PİRİNÇ BUGDAY KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ KARŞILIĞI ÇIK YENİ AKIM BAŞLAT
Bu kadın kadar olamayan, güya erkek geçinen müsveddelerine ne demeli? dolar çıkıyor diye zil takıp oynuyor adiler. Siz dansözlerinde canı CEHENNEME.
Yıldız, senin, benim kapsam alanımız değil bu işler. Sıkıntıdan uyumayıp, kayın pederi uluslararası bir ortamda konuşurken uyuyan damat dahi bocaladı.. Karışma sen bu işlere.
haplı kafayla bu kadar düşünebiliyor...
yıldız tilbe türkiyenin ekonomi bakanı olsan fena olmaz he. zaten diyerlerinden bi cacık olduğu yok
bir dışarıdan cep tlefonu araba mobilya gıda tuhafiye kısaca zaruri olmıyan hiçbir mal almıyacaksın yada vergiler yüzde bin artırılmalı
Çanakkale Mehmet muzaffer paşa sahte banknot..Gidin tarih okuyun
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