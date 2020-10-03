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Yıldız Tilbe yeni imajıyla şoke etti! Saçlarını kazıttı

03.10.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe yeni imajıyla şoke etti! Saçlarını kazıttı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı saçlarını kazıttığı fotoğrafıyla bir anda gündeme oturdu.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kısacık kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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RENKTEN RENGE BOYADI

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

"HAZIR ASKER"

Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı. Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

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