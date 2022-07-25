Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı.

Şampiyona için 17 Ağustos Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de katıldı.

Törende konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin spor alanında çok büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Devletimizin desteği, devletimizin yatırımları, Gençlik ve Spor Bakanlığının hakkaniyetli çalışmaları münasebetiyle illerimizde, ilçelerimizde, hatta köylerimizde spor tesisleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

Gözgeç ise şunları kaydetti:

"Bugün burada 900'ün üzerinde kız ve erkek sporcumuz var. Türk boksunun hedefi 2024 Paris Olimpiyatları ve yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği altın madalya sayısını çoğaltmaktır."

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, 56 ilden 303'ü kız olmak üzere 960 sporcu katılıyor. Yıldızlar kategorisinde en kalabalık katılımın olduğu belirtilen müsabakalar, 31 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

